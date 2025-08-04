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04 августа 2025 в 05:23

Момент удара молнии в ЛЭП и мощного взрыва в Приморье попали на видео

Удар молнии в ЛЭП и взрыв в Приморье попали на видео

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал Baza опубликовал видео удара молнии в ЛЭП в городе Большой Камень Приморского края. На кадрах виден яркий зигзагообразный разряд тока, прорезавший темноту, затем — ослепительная вспышка.

Взрыв получился такой силы, что был отчетливо виден даже с другого конца населенного пункта. В материале говорится, что после этого в квартирах несколько раз моргнул свет. Журналисты отметили, что ЛЭП оцепили экстренные службы для оценки ущерба, информации о пострадавших не поступало.

Прежде в Республике Тыва 13-летний подросток погиб от удара молнии. Инцидент произошел 19 июля около 18:00 в Дзун-Хемчикском районе. Школьник находился на чабанской стоянке, помогая родственникам ухаживать за лошадьми. В момент удара стихии мальчик вместе с двоюродным братом направлялся к табуну.

До этого стало известно, что молния ударила в жилой дом в Казани, после чего там начался пожар. Обошлось без пострадавших. По словам соседей, хозяйка дома успела вовремя покинуть здание вместе с тремя собаками. В Сети также появились кадры последствий удара молнии.

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