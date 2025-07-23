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23 июля 2025 в 18:40

Появились кадры последствий удара молнии по дому

В Казани загорелся дом после удара молнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В СНТ «Заря» в Казани молния ударила в жилой дом, после чего начался пожар, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Соседи сообщают, что хозяйка дома успела вовремя покинуть здание вместе с тремя собаками. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию возгорания уже на протяжении двух часов. Очевидцы отмечают, что пламя охватило значительную часть строения.

До этого в Московской области в деревне Алексино Истринского района молния попала в жилой дом, вызвав мгновенное возгорание. Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении NEWS.ru, здание было полностью охвачено огнем. По счастливой случайности, жильцам удалось вовремя покинуть дом. Очевидцы утверждают, что разряд попал прямо в крышу строения.

Ранее в Республике Тыва 13-летний подросток погиб от удара молнии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел 19 июля около 18:00 в Дзун-Хемчикском районе. Школьник находился на чабанской стоянке, помогая родственникам ухаживать за лошадьми. В момент удара стихии мальчик вместе с двоюродным братом направлялся к табуну.

Казань
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