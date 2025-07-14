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14 июля 2025 в 17:24

Появилось видео с полыхающим после удара молнии домом в подмосковной Истре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с полыхающим после удара молнии домом в подмосковной Истре, жильцам удалось выбежать на улицу. Здание загорелось в тот же момент. На оказавшихся в распоряжении NEWS.ru кадрах можно увидеть объятый мощным пламенем дом.

Уточняется, что чрезвычайное происшествие случилось в деревне Алексино Истринского района. По словам очевидцев, молния ударила прямо в крышу. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные.

До этого в Сети появилось видео с пляжа парк-отеля «Шахтер», расположенного в Тульской области, где молния убила трех человек, включая ребенка. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как приехавшие к месту трагедии сотрудники экстренных служб переносят к машинам скорой помощи, по предварительной информации, тела погибших.

Ранее сообщалось, что жители канадской провинции Альберта стали свидетелями редкого природного явления — шаровой молнии. Во время сильной грозы в небе внезапно появился светящийся шар, который запечатлела семейная пара, гулявшая неподалеку.

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