В Подмосковье загорелся дом после попадания в него молнии

В Подмосковье загорелся дом после попадания в него молнии Молния ударила в крышу жилого дома в Истринском районе Подмосковья

В Подмосковье молния попала в жилой дом, передает корреспондент NEWS.ru. Здание загорелось в тот же момент.

Уточняется, что ЧП случилось в деревне Алексино Истринского района. По словам очевидцев, молния ударила прямо в крышу. Жильцы успели выбежать. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Ранее в Сети появилось фото с пляжа парк-отеля «Шахтер» в Тульской области, где молния убила трех человек, включая ребенка. На снимке можно увидеть два катера и несколько лодок. На берегу лежит, по предварительной информации, тело одного из погибших.

Сообщается, что двое погибших в Тульской области оказались москвичами, приехавшими отдыхать на дачу. Что касается несовершеннолетнего, то он проживал в области. По информации ведомства, одна из двух госпитализированных в результате происшествия женщин также является жительницей столицы.

До этого стало известно, что на пляже «Слобода» в районе подмосковного Видного молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь.