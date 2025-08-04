«Крокус Сити Холл» восстановят и споют? Что сейчас на месте теракта: фото

Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали

«Крокус Сити Холл» восстановят и споют? Что сейчас на месте теракта: фото

4 августа начнется рассмотрение по существу дела террористов, которые в марте 2024 года совершили нападение в подмосковном Красногорске на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибли 149 человек. Фигурантами дела являются 19 человек, четверо из которых — непосредственные исполнители преступления. Обвиняемые могут получить наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного.

Во время теракта раздались несколько взрывов, концертный зал охватил огонь. В результате нападения «Крокус» был практически полностью уничтожен: обвалилась крыша, выгорели внутренние помещения. Материальный ущерб составил около 6 млрд рублей.

1 июля прошлого года сохранившуюся часть сооружения передали под выставочное пространство. Сейчас «Крокус» по-прежнему закрыт. Вокруг здания возвели строительные леса, рабочие восстанавливают металлоконструкции и ставят новые стекла. В марте поблизости открыли мемориал в память о жертвах теракта.

Пока не известно, останется ли в здании концертный зал. Планы насчет дальнейшей судьбы «Крокус Сити Холла» периодически меняются, заявил ранее NEWS.ru президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.

О том, как сейчас выглядит «Крокус Сити Холл», — в фотогалерее NEWS.ru.