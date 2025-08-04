Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 04:00

«Крокус Сити Холл» восстановят и споют? Что сейчас на месте теракта: фото

Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

4 августа начнется рассмотрение по существу дела террористов, которые в марте 2024 года совершили нападение в подмосковном Красногорске на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибли 149 человек. Фигурантами дела являются 19 человек, четверо из которых — непосредственные исполнители преступления. Обвиняемые могут получить наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного.

Во время теракта раздались несколько взрывов, концертный зал охватил огонь. В результате нападения «Крокус» был практически полностью уничтожен: обвалилась крыша, выгорели внутренние помещения. Материальный ущерб составил около 6 млрд рублей.

1 июля прошлого года сохранившуюся часть сооружения передали под выставочное пространство. Сейчас «Крокус» по-прежнему закрыт. Вокруг здания возвели строительные леса, рабочие восстанавливают металлоконструкции и ставят новые стекла. В марте поблизости открыли мемориал в память о жертвах теракта.

Пока не известно, останется ли в здании концертный зал. Планы насчет дальнейшей судьбы «Крокус Сити Холла» периодически меняются, заявил ранее NEWS.ru президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.

О том, как сейчас выглядит «Крокус Сити Холл», — в фотогалерее NEWS.ru.

Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус Экспо», включающего концертный зал «Крокус Сити Холл». В марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 149 человек, более 500 пострадали
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
теракты
атаки
террористы
Крокус Сити Холл
убийства
суды
приговоры
смертные казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.