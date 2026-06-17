Проблемы со сном: причины бессонницы, как лечить, к какому врачу обратиться

За последние несколько лет в России существенно увеличилось число людей, страдающих бессонницей. Стресс, ожирение и различные соматические заболевания — основные причины патологии. Эксперты отмечают, что скрытая депрессия также медленно «убивает» сон. Как возникает бессонница, к каким проблемам со здоровьем приводит недосыпание, как на сон влияют злоупотребление алкогольными напитками и курение, — в материале NEWS.ru.

К каким проблемам со здоровьем приводит недостаток сна

Рекордное время бодрствования человека — 11 суток. Cомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что на четвертые-пятые сутки без сна человек перестает осознавать себя в этом мире. Он чувствует себя как психически больной в стадии обострения. По словам эксперта, при недостатке сна после 24 часов человек мыслит и действует, как будто находится в состоянии опьянения средней степени тяжести. Он неспособен принимать взвешенные и эффективные решения. Например, в таком состоянии опасно водить машину.

«В глубоких фазах сна активируется иммунитет человека, восстанавливается растраченный за день ресурс, обрабатывается и каталогизируется информация (забываем ненужное, вспоминаем важное), формируется долговременная память. Если человек недосыпает, у него снижаются память и внимание», — сообщил Бузунов NEWS.ru.

По его словам, регулярный недосып приводит к соматическим заболеваниям, ОРВИ, метаболическим нарушениям, онкологии, инфарктам и инсультам.

Средняя продолжительность нормального сна человека составляет семь-девять часов, хотя этот параметр индивидуален. По словам Бузунова, если вы легко просыпаетесь и за 15 минут «включаетесь в жизнь», значит, сон был достаточным и качественным. При этом совершенно не важно, в какой временной промежуток вы спали.

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На сколько увеличилось число россиян с нарушениями сна

За последние шесть лет количество пациентов с нарушениями сна увеличилось на 40%, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук Елена Царева. По ее словам, эти данные актуальны как для России, так и для других стран.

Резкое увеличение случаев бессонницы произошло во время пандемии COVID-19, объясняет специалист. Люди стали плохо спать по нескольким причинам. Во-первых, после заболевания у многих развился так называемый постковидный синдром. Он влияет на зоны мозга, ответственные за сон, ухудшая его качество. Во-вторых, многие люди набрали вес из-за стресса и дефицита физической активности. Ожирение способствует синдрому обструктивного апноэ во время сна (временная остановка дыхания во сне).

«Мы видим, что ковид давно прошел, а нарушений сна меньше не становится. Я бы даже сказала, что их тяжесть нарастает. С каждым годом стрессовых факторов меньше не становится, их число только увеличивается», — отметила Царева.

Почему у человека возникает бессонница

Царева сообщила, что так называемая первичная бессонница (нарушение сна, не связанное с соматическим и психическим заболеванием) — это большая редкость. Она составляет 10% всех случаев. Как правило, бессонница возникает вследствие различных патологий, подчеркнула эксперт.

Самая распространенная причина — апноэ во время сна. Это серьезное расстройство дыхания, при котором у спящего человека на время полностью прекращается поступление воздуха в легкие. Каждая остановка дыхания продолжается не менее 10 секунд. За одну ночь у человека может происходить более пяти подобных эпизодов, а в тяжелых случаях — от 30 до 60. По словам Царевой, в 40–70% случаев бессонница возникает по этой причине. Но многие люди даже не догадываются об этом.

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Лишний вес — частая, но не единственная причина недуга. Человек может плохо дышать во сне из-за кривой перегородки, увеличенных миндалин, полипов в носу, отека тканей носа, а также воспалительных процессов в носоглотке.

Самые распространенные признаки апноэ — сильная дневная сонливость, ночные пробуждения от ощущения удушья или сильной сухости во рту, беспокойный, прерывистый сон, утренние головные боли, а также повышение артериального давления. Если человек подозревает у себя этот недуг, важно как можно скорее обратиться к неврологу, сомнологу и пульмонологу.

Другие распространенные причины бессонницы — плохое душевное состояние человека, тревожное расстройство или депрессия. Они приводят к раннему пробуждению человека.

«У организма ресурсы на сон и на стресс из одной „кучки“. Стресс выигрывает в скорости потребления таких ресурсов, как магний, витамины группы В и прочих. Они тратятся на сон по остаточному принципу», — сказала Царева.

Опасность затяжной депрессии заключается в том, что человек адаптируется к ней и привыкает, переставая замечать проблемы со здоровьем. Такая скрытая патология — бич современного мира, считает врач. По этой причине любому человеку, страдающему бессонницей, нужно пройти обследование у психиатра, утверждает она.

Дополнительными источниками стресса могут быль постоянная проверка ленты соцсетей, чтение новостей и просмотр сериалов. По словам Царевой, хотя бы на два часа в день необходимо выключать все гаджеты и телевизор. Лучшие развлечения перед сном — чтение, рукоделие, а также тихая беседа.

При нервном истощении и недостатке физической активности человек может не заснуть, даже если сильно устал, отметил Бузунов. По его словам, речь идет о «состоянии избыточного возбуждения нервной системы». Выйти из него помогают физическая активность и минимизация стресса.

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Как никотин и алкоголь влияют на сон человека

Курение сигарет, в том числе электронных, крайне негативно влияет на сон, сообщила NEWS.ru врач-невролог Софья Черкасова. По ее словам, никотин является стимулятором нервной системы. Он повышает уровень бодрствования, увеличивает частоту сердечных сокращений и активирует системы мозга, отвечающие за внимание и готовность к действию.

Кроме того, у регулярных пользователей «электронок» ночью может возникать никотиновая абстиненция. По сути, человек просыпается не потому, что выспался, а из-за того, мозг начинает реагировать на снижение уровня никотина.

Алкоголь нередко используется некоторыми людьми в качестве «лекарства» от бессонницы, однако в действительно он лишь ухудшает ситуацию. Несмотря на то что сон наступает быстрее, его качество значительно снижается.

«После спиртного человек часто засыпает быстрее. Возникает иллюзия, что он помогает, но затем начинаются проблемы — ухудшение структуры сна, увеличение количества микропробуждений, усиление храпа и раннее пробуждение», — сказала Черкасова.

В результате человек может провести в постели достаточное количество часов, но проснуться разбитым и невосстановившимся. Это часто происходит во второй половине ночи, когда алкоголь начинает выводиться из организма и нервная система реагирует компенсаторным возбуждением.

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