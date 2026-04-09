Не чай с мятой и не молоко: назван напиток, который помогает уснуть

Сочетание меда и корицы способно помочь при легких нарушениях сна, считают испанские ученые. Это гениально простое и невероятно эффективное средство, идеальное для тех, кто устал от бессонницы, но не хочет пить таблетки.

Мед дарит легкую сладость, а корица — пряный, согревающий аромат. Вместе они успокаивают нервную систему, стабилизируют уровень сахара в крови и помогают организму расслабиться перед сном. Для приготовления вам понадобится: 1 столовая ложка натурального меда, 1 чайная ложка молотой корицы.

Просто смешайте ингредиенты в небольшой миске до однородной пасты. Употребляйте вечером за 30–60 минут до сна: либо съешьте ложку в чистом виде, запивая теплой водой, либо разведите смесь в стакане теплой (не горячей!) воды. Важно: мед должен быть натуральным, без добавок, а корица — свежей и ароматной.

Этот простой вечерний ритуал помогает организму переключиться в режим отдыха, снижает уровень стресса и делает сон более глубоким и непрерывным. Попробуйте эту натуральную альтернативу снотворному — и вы удивитесь, насколько хорошо можно высыпаться без аптечных средств.

