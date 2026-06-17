«Ужасная ошибка»: Клинтон указала на просчет Байдена в президентской гонке Клинтон назвала решение Байдена идти на выборы в 2024 году ужасной ошибкой

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена добиваться переизбрания в 2024 году ужасной ошибкой, передает The New Yorker. По ее мнению, такое решение негативно сказалось на перспективах Демократической партии.

Клинтон заявила, что этот шаг стал ошибкой для самого Байдена, его политического наследия и страны. Экс-госсекретарь считает, что демократы могли победить президента США Дональда Трампа при ином развитии событий.

Ранее Трамп заявил: Хантер Байден, сын бывшего главы государства, вполне способен претендовать на победу в выборах 2028 года. Сравнив его с несколькими скандальными политическими фигурами, например с кандидатом в американский сенат от штата Мэн Грэмом Платнером, хозяин Белого дома отметил, что раз уж такие деятели могут добиваться успеха, то и Хантер тоже вправе на это рассчитывать.

До этого он отметил, что бывшая первая леди Джилл Байден даже не появилась на сцене, чтобы поддержать мужа, когда тому стало плохо в ходе дебатов 2024 года. Таким образом американский лидер отреагировал на признание женщины, которая рассказывала, что в тот момент сильно перепугалась за супруга, заподозрив у него инсульт.