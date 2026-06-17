В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши

Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления, сообщила телерадиокомпания ERR. Специалисты начали выяснять возможный источник инфекции.

Как отмечается, предварительно причиной заражения могла стать лапша быстрого приготовления украинского производства. Окончательные выводы по итогам проверки не приводятся.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что через выпечку без упаковки можно заразиться гепатитом А. Она отметила, что такое заболевание передается через контакт с кожей. Диетолог подчеркнула, что покупатели часто игнорируют специальные щипцы и трогают выпечку голыми руками. По ее словам, такой вид продукции также опасен для людей с проблемами ЖКТ.

До этого врач-нарколог Антон Боев рассказал, что вино в пластиковых коробках является наиболее вредным для организма. По его словам, чаще всего такая продукция производится из виноматериалов более низкого качества. Продукт быстрее окисляется и при нарушении условий хранения возможно развитие нежелательной микрофлоры.