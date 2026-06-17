Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 01:45

В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши

ERR: в Эстонии пять детей заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши

Фото: Lian Zhen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления, сообщила телерадиокомпания ERR. Специалисты начали выяснять возможный источник инфекции.

Как отмечается, предварительно причиной заражения могла стать лапша быстрого приготовления украинского производства. Окончательные выводы по итогам проверки не приводятся.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что через выпечку без упаковки можно заразиться гепатитом А. Она отметила, что такое заболевание передается через контакт с кожей. Диетолог подчеркнула, что покупатели часто игнорируют специальные щипцы и трогают выпечку голыми руками. По ее словам, такой вид продукции также опасен для людей с проблемами ЖКТ.

До этого врач-нарколог Антон Боев рассказал, что вино в пластиковых коробках является наиболее вредным для организма. По его словам, чаще всего такая продукция производится из виноматериалов более низкого качества. Продукт быстрее окисляется и при нарушении условий хранения возможно развитие нежелательной микрофлоры.

Европа
Эстония
Украина
сальмонеллез
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два московских аэропорта перешли на особый режим работы
Проблемы со сном: причины бессонницы, как лечить, к какому врачу обратиться
В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши
Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ
Иран пригрозил Израилю жестким ответом после нарушений перемирия в Ливане
В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»
В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва
Росстандарт обновил требования к цифровому образованию
Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов
Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи
В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию
В Сумах сообщили о взрыве
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории французского футбола
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.