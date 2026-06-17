Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление командующего Военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна, иронично назвав его опытным генералом. Тот ранее высказался о возможных действиях НАТО в случае военного конфликта с Россией.

Поводом для реакции российского дипломата стала публикация политолога Гленна Дисена в социальной сети X. К сообщению был прикреплен скриншот интервью Нойманна британской газете Telegraph, в котором немецкий военный говорил об ударах Североатлантического альянса по Калининграду в случае войны с Россией.

Дисен, комментируя содержание интервью, выразил мнение, что Германия фактически угрожает России войной. По его словам, именно так начинается третья мировая война.

На публикацию отреагировал Михаил Ульянов. В своем сообщении в социальной сети X российский дипломат использовал ироничную формулировку в адрес немецкого военного.

Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления, — написал Ульянов.

Ранее стало известно, что военные из Польши, Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik — 26 («Отважный кабан — 26»), которые будут проходить с 16 по 26 июня, сообщает объединенное командование ВС Польши. Маневры проходили на полигоне Ожиш, находящемся в 70 км от границы с Калининградской областью.