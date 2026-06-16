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16 июня 2026 в 17:08

Три страны НАТО стянули войска к российским границам

Польша, Литва и Франция начали учения «Отважный кабан» у Калининградской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военные из Польши, Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik — 26 («Отважный кабан — 26»), которые будут проходить с 16 по 26 июня, сообщает объединенное командование ВС Польши в соцсети X. Маневры проходят на полигоне Ожиш, находящемся в 70 км от границы с Калининградской областью.

В учениях участвуют около 10 тыс. военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии. Сценарий маневров сосредоточен на «обороне Сувалкского перешейка». В ходе учений будет использовано примерно 600 единиц техники, включая танки K2, произведенные в Республике Корея, а также польские БМП Borsuk.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания главы литовского МИД Кестутиса Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.

Ранее сообщалось, что в Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner. В этом году к ним присоединятся три страны Североатлантического альянса — Греция, США и Франция. Отмечается, что целью учений является обмен опытом в управлении и тактической связи, а также укрепление боеготовности миротворческого подразделения ВС Армении.

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