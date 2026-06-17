Росстандарт обновил требования к цифровому образованию Росстандарт утвердил ГОСТ для дистанционного обучения в России

Росстандарт утвердил ГОСТ для дистанционного обучения, который начнет действовать в ноябре, следует из данных в электронной базе Госдумы. Документ устанавливает новые требования к качеству онлайн-образования и организации цифровой среды.

Понимание потребностей обучающихся является ключевым фактором при оказании услуги дистанционного обучения, поскольку оно гарантирует, что цели, программа, ее содержание и методы соответствуют этим потребностям, — говорится в документе.

Согласно стандарту, учебные материалы должны быть доступны для обучающихся и защищены авторским правом. Также поставщикам образовательных услуг предписано обеспечивать безопасность данных и принимать меры против утечек информации.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.