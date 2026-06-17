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17 июня 2026 в 01:15

Росстандарт обновил требования к цифровому образованию

Росстандарт утвердил ГОСТ для дистанционного обучения в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Росстандарт утвердил ГОСТ для дистанционного обучения, который начнет действовать в ноябре, следует из данных в электронной базе Госдумы. Документ устанавливает новые требования к качеству онлайн-образования и организации цифровой среды.

Понимание потребностей обучающихся является ключевым фактором при оказании услуги дистанционного обучения, поскольку оно гарантирует, что цели, программа, ее содержание и методы соответствуют этим потребностям, — говорится в документе.

Согласно стандарту, учебные материалы должны быть доступны для обучающихся и защищены авторским правом. Также поставщикам образовательных услуг предписано обеспечивать безопасность данных и принимать меры против утечек информации.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.

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