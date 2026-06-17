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17 июня 2026 в 00:54

В Сумах сообщили о взрыве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На севере Украины в Сумах произошел взрыв, сообщило издание «Общественное. Новости». В Сумском районе объявили воздушную тревогу.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Также не сообщается о возможных повреждениях.

Ранее в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным УФСБ России по региону, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА. Тогда же военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

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