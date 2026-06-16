Сотне желающих попасть из Эстонии в Россию пришлось ночевать на улице Выезжающие из Эстонии в РФ ночуют на улице из-за сокращения работы КПП в Нарве

Сотни граждан, желающих попасть из Эстонии в Россию, вынуждены проводить ночь на улице из-за того, что власти республики сократили время работы пограничного пункта пропуска в Нарве на четыре часа, сообщает Baltnews. Пешеходный переход «Нарва-1» в понедельник впервые закрылся по новому расписанию — в 19:00 вечера, тогда как ранее пересечь границу можно было до 23:00.

По информации источника, более ста человек остались дожидаться очереди до утра, чтобы сохранить свои места к моменту открытия пункта. Ожидающие организовали импровизированный список и график дежурств, объясняя это тем, что ночью к границе подойдут автобусы с туристами, которые могут занять их позиции.

Собравшиеся выражают недовольство решением властей, называя сокращение работы погранпункта в разгар летних каникул откровенным издевательством, особенно в условиях длительного нахождения под открытым небом. Одна из женщин, ссылаясь на присутствие в очереди пожилых людей, маленьких детей и больных, подчеркнула, что даже животных не оставляют под палящим солнцем, и призвала установить хотя бы защитные тенты.

Ранее в День России у пункта пропуска в Ивангороде Ленинградской области образовалась очередь из желающих попасть в РФ. Очередь выстроилась со стороны эстонского города Нарвы. Со стороны Эстонии очередь объяснялась работой местных госорганов, которые осуществляют пограничный и таможенный контроль.