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17 июня 2026 в 03:44

В России объявили крупную награду за сведения о фальшивых учебниках

«Просвещение» объявило награду 500 тыс. рублей за данные о поддельных учебниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Издательство «Просвещение» сообщило о заметном увеличении числа поддельных школьных учебников и пособий, которые продаются через маркетплейсы, передает ТАСС. За сведения о производителях такой продукции компания готова выплатить 500 тыс. рублей.

Группа компаний «Просвещение» готова выплатить денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактной учебной продукции, выпущенной под нашими выходными данными, — сказано в сообщении.

Денежное вознаграждение предусмотрено при условии, что предоставленные данные станут основанием для возбуждения уголовного дела, уточнили в издательстве. Экспертиза также показала, что поддельная продукция выпускается с серьезными нарушениями технических требований и может негативно сказаться на здоровье детей, отметили в источнике.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство уменьшило количество учебных часов по обществознанию в школах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года. В 9-м и 11-м классах на предмет отведется по одному часу в неделю, а в 10-м классе изучение обществознания увеличат до двух часов с более практико-ориентированной программой.

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В России объявили крупную награду за сведения о фальшивых учебниках
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