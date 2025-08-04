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04 августа 2025 в 06:00

Адвокат пострадавших в «Крокусе» озвучил их позицию насчет смертной казни

Адвокат Трунов: жертвы «Крокуса» хотят самого строго наказания для террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и членов их семей настаивают на максимально строгом наказании для обвиняемых, заявил NEWS.ru адвокат потерпевших Игорь Трунов. Однако он отметил, что требование смертной казни — это не более чем эмоциональная реакция. Судебная практика допускает лишь пожизненное лишение свободы, уточнил он.

Большинство потерпевших и членов их семей настаивают на максимально строгом наказании для обвиняемых. Но требование смертной казни — это прежде всего эмоциональная реакция. При всей остроте общественного запроса на высшую меру наказания, законодательство допускает лишь пожизненное лишение свободы как предельную санкцию для подобных преступлений, — сказал Трунов.

Ранее первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция позволяет применять смертную казнь. Также он добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости и никакой судебной ошибки в деле быть не может.

Крокус Сити Холл
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наказания
адвокаты
смертная казнь
Ирина Ковган
И. Ковган
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