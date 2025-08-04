Адвокат пострадавших в «Крокусе» озвучил их позицию насчет смертной казни

Большинство жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и членов их семей настаивают на максимально строгом наказании для обвиняемых, заявил NEWS.ru адвокат потерпевших Игорь Трунов. Однако он отметил, что требование смертной казни — это не более чем эмоциональная реакция. Судебная практика допускает лишь пожизненное лишение свободы, уточнил он.

Большинство потерпевших и членов их семей настаивают на максимально строгом наказании для обвиняемых. Но требование смертной казни — это прежде всего эмоциональная реакция. При всей остроте общественного запроса на высшую меру наказания, законодательство допускает лишь пожизненное лишение свободы как предельную санкцию для подобных преступлений, — сказал Трунов.

Ранее первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция позволяет применять смертную казнь. Также он добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости и никакой судебной ошибки в деле быть не может.