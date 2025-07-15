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15 июля 2025 в 00:15

Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля

Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

15 июля — день Берегини, окутанный древними верованиями. Берегиня, дух — хранительница дома и семьи, покровительствует женщинам, березам и тишине. Мудрость предков гласит: соблюдение обычаев этого дня защитит от бед, а пренебрежение — навлечет несчастья. Особую силу имеют погодные приметы и знаки от природы, которые подскажут будущее.

Приметы на погоду 15 июля

  • Ранняя роса на траве и листьях к полудню — верный признак скорого дождя. Чем обильнее роса, тем сильнее будут осадки.

  • Туман, стелющийся утром над рекой или озером, обещает ясный и сухой день. Если же туман быстро рассеялся, тепло продержится долго.

  • Если липа начинает сбрасывать листья или ее листва темнеет раньше времени, это предвещает раннюю осень и холода.

Поведение зверей, птиц и насекомых в день Берегини

  • Насекомые становятся беспокойными! Массовый лет мух или мошкары — явный сигнал о надвигающемся ливне. Если насекомые резко прячутся, ждите грозы.

  • Рыбья активность в водоемах — хороший знак. Если видите, как сазан или другая речная рыба громко плещется, выпрыгивая из воды, это сулит теплую и ясную погоду на ближайшие дни.

  • Птицы, особенно ласточки, летающие низко над землей, тоже предупреждают о дожде. Если же они поют на рассвете, день будет благоприятным.

Приметы на 15 июля — что можно и нельзя делать в день Берегини Приметы на 15 июля — что можно и нельзя делать в день Берегини Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать в день Берегини

  • Купаться в реках и озерах смертельно опасно! Считалось, что русалки в этот день особенно сильны и могут утащить купальщика на дно.

  • Бездельничать и лежать — безделье «накажется» сильной головной болью и неудачами.

  • Переезжать, переставлять мебель, менять обстановку в доме — это сулит материальные потери и семейные ссоры.

  • Ссориться, кричать, выяснять отношения — рискуете разрушить любовную связь или поссориться с родными надолго.

  • Собирать и вносить в дом березовые ветки или листья — вопреки почитанию березы, это лишит дом защиты и счастья.

  • Брать или давать в долг, совершать крупные покупки — ведет к финансовым убыткам.

  • Много болтать, сплетничать, лгать — «язык может отсохнуть», а ложь принесет болезни.

Что нужно сделать обязательно 15 июля

  • Энергично трудиться — любая работа (особенно по дому или в саду), выполненная усердно, принесет удачу и здоровье на весь год.

  • Умыться утренней росой или водой из реки (набранной до рассвета) — это дарит красоту, молодость и здоровье. Если росы нет, умойтесь отваром трав или опахнитесь березовым веником в бане.

  • Почтить березу: сходить в рощу, поклониться дереву, попросить защиты для семьи, а лучше — посадить березу у своего дома. Она станет могучим оберегом.

  • Париться в бане с березовым веником, чтобы очиститься телом и душой, смыть негатив.

  • Завершить давние дела — «закройте старые долги» (не денежные!), чтобы освободить место для нового благополучия.

День Берегини учит уважению к дому, природе и тишине. Следуйте мудрости предков 15 июля — и Берегиня подарит вашей семье защиту и лад.

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Екатерина Метелева
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