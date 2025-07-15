Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля

15 июля — день Берегини, окутанный древними верованиями. Берегиня, дух — хранительница дома и семьи, покровительствует женщинам, березам и тишине. Мудрость предков гласит: соблюдение обычаев этого дня защитит от бед, а пренебрежение — навлечет несчастья. Особую силу имеют погодные приметы и знаки от природы, которые подскажут будущее.

Если липа начинает сбрасывать листья или ее листва темнеет раньше времени, это предвещает раннюю осень и холода.

Туман, стелющийся утром над рекой или озером, обещает ясный и сухой день. Если же туман быстро рассеялся, тепло продержится долго.

Ранняя роса на траве и листьях к полудню — верный признак скорого дождя. Чем обильнее роса, тем сильнее будут осадки.

Насекомые становятся беспокойными! Массовый лет мух или мошкары — явный сигнал о надвигающемся ливне. Если насекомые резко прячутся, ждите грозы.

Рыбья активность в водоемах — хороший знак. Если видите, как сазан или другая речная рыба громко плещется, выпрыгивая из воды, это сулит теплую и ясную погоду на ближайшие дни.