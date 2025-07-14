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14 июля 2025 в 22:52

В Госдуме указали, по какой стране ударят пошлины Трампа

Депутат Журов: антироссийские пошлины Трампа ударят по США

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Планы президента США Дональда Трампа ввести против России пошлины в размере 100% нанесут в первую очередь ущерб экономике его стране, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журов. Он пояснил, что текущий товарооборот между странами крайне мал, но Вашингтон критически зависит от российских поставок урана, титана и палладия.

Их подорожание из-за пошлин больно ударит по американским производителям, отметил депутат. Журавлев также назвал ожидаемым решение Трампа продолжить военные поставки Украине, подчеркнув, что США всегда будут противодействовать России.

Мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в $8 млрд. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике, — отметил парламентарий.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней, передает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп
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