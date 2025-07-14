«Доказано за многие годы»: Трамп дал характеристику личности Путина

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои частые контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что считает коллегу «жестким парнем». По его словам, сказанным во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, это подтверждается поведением президента России на протяжении многих лет.

Это жесткий человек. Это доказано за многие годы, — заявил Трамп.

Он также отметил, что в какой-то момент понял: одних разговоров недостаточно, потому что важно видеть конкретные действия и реальные результаты. Он выразил уверенность, что Путин сумеет это оценить, и подчеркнул свое уважение к России как к великой мировой державе.

Ранее сегодня Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Также глава Белого дома заявил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.