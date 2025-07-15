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15 июля 2025 в 00:00

В создании фейка о побеге военнопленных РФ заподозрили ЦИПсО Украины

ТАСС: фейк о побеге военнопленных РФ может быть создан ЦИПсО Украины

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Сообщения украинских медиа о якобы состоявшемся побеге российских военнопленных с высокой вероятностью являются фейком, сообщили ТАСС представители силовых ведомств. По их предварительной оценке, это может быть спецоперация украинского Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

Целью фейка назвали создание информационного повода для оправдания жестоких действий. По мнению собеседника агентства, данная кампания может преследовать конкретные пропагандистские задачи.

Это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания истории,заявил собеседник агентства.

ЦИПсО начал войну против «Ахмата», отметил ранее командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, она носит информационный характер. Как пояснил Алаудинов, «Ахмат» вызывает тревогу на Украине. Он добавил, что с начала специальной военной операции найдено много документации с рекомендациями по противодействию армии России, в том числе в информационном поле.

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