Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 08:29

Алаудинов объявил о начале войны украинского ЦИПсО против «Ахмата»

Алаудинов заявил, что украинский ЦИПсО начал войну против спецназа «Ахмат»

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал войну против «Ахмата», заявил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, она носит информационный характер. Как отметил Алаудинов, «Ахмат» вызывает тревогу на Украине.

Работа ЦИПсО — это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа «Ахмат». <…> Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает «Ахмат», я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО, — отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что с начала специальной военной операции было найдено много документации с рекомендациями по противодействию армии России, в том числе в информационном поле. В некоторых «методичках» описывались конкретные действия против «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, что в спецназе «Ахмат» служат представители разных национальностей и конфессий. По его словам, в составе подразделения есть один японец, корейцы и китайцы.

Ахмат
Апти Алаудинов
ВС РФ
ВСУ
Украина
Киев
ЦИПсО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.