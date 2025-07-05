Алаудинов объявил о начале войны украинского ЦИПсО против «Ахмата» Алаудинов заявил, что украинский ЦИПсО начал войну против спецназа «Ахмат»

Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал войну против «Ахмата», заявил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, она носит информационный характер. Как отметил Алаудинов, «Ахмат» вызывает тревогу на Украине.

Работа ЦИПсО — это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа «Ахмат». <…> Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает «Ахмат», я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО, — отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что с начала специальной военной операции было найдено много документации с рекомендациями по противодействию армии России, в том числе в информационном поле. В некоторых «методичках» описывались конкретные действия против «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, что в спецназе «Ахмат» служат представители разных национальностей и конфессий. По его словам, в составе подразделения есть один японец, корейцы и китайцы.