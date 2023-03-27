Стало известно, кого допустят к голосованию в новых регионах России «Ведомости»: к голосованию в новых регионах допустят граждан с российским паспортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право проголосовать на выборах, которые могут состояться 10 сентября, в новых регионах России допустят лишь тех, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение, сообщают «Ведомости». По данным источника издания, окончательное решение будет принято перед началом избирательной кампании.

Издание отмечает, что многое зависит от темпов паспортизации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В МВД уверяют, что успеют завершить процесс паспортизации до выборов. Однако готовится сценарий и для «подстраховки». В частности, справки намерены использовать как запасной вариант подтверждения принадлежности к российскому гражданству.

Юрист Роман Смирнов пояснил изданию, что применительно к новым территориям, где до 2026 года действует переходный период интеграции в Россию, вариант со справкой с юридической точки зрения может быть применим, поскольку важно учесть мнение максимального количества человек, желающих проголосовать.

Ранее правительство РФ одобрило проект федерального закона, предполагающего создание свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий законопроект регламентирует функционирование СЭЗ и деятельность ее резидентов в новых регионах России.