В НАТО застыли в ожидании реакции Путина на угрозы Трампа Постпред США Уитэкер: НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News заявил, что Альянс ожидает реакции президента России Владимира Путина на последние шаги его американского коллеги Дональда Трампа. Речь идет о военной помощи Украине и угрозе новых пошлин для партнеров Москвы.

По мнению американского представителя, Путин ответит не только на решение Трампа упростить для Украины доступ к американскому оружию за счет европейских союзников, но и на потенциальные экономические меры. Уитэкер считает военную инициативу Трампа значимым шагом.

Он отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть, — пояснил постпред.

Ранее глава Белого дома указал, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.