Патриотический закат увидели жители российского города

Вечером 14 июля жители Казани любовались закатом в цветах российского флага, передает Telegram-канал SHOT. Подписчики из столицы Татарстана переслали кадры редкостной красоты неба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве побит рекорд тепла для 12 июля, так как погода в столице достигла +34,6 градуса. По его словам, предыдущий наивысший показатель для этого дня был в 1903 году, когда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

В свою очередь, климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предположил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По его предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления.

В Москве побит рекорд тепла для 12 июля, так как погода в столице достигла +34,6 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, предыдущий наивысший показатель для этого дня принадлежал 1903 году, когда воздух прогрелся до +34,5 градуса.