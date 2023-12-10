Станет ли жизнь лучше после победы Путина в 2024 году, закончится ли СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин решил участвовать в выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом он заявил в Кремле после церемонии награждения участников СВО. Что ждет Россию в случае переизбрания Путина, как может измениться ситуация в зоне СВО и экономическое положение в стране — в материале NEWS.ru.

Как Путин объявил об участии в выборах 2024 года

В пятницу, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин вручал государственные награды в Георгиевском зале Кремля. На мероприятие были приглашены более двухсот военных и гражданских лиц. После церемонии к главе государства подошел один из гостей — председатель Народного совета ДНР Герой ДНР Артем Жога. Он попросил Путина принять участие в назначенных на март выборах президента.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин беседует с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня Героев Отечества

«Я от лица всего нашего народа, нашего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы попросить вас принять участие в этих выборах потому, что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента РФ. Вы — наш президент», — сказал Жога.

Позднее, уже после церемонии, он пояснил причины своего поступка: на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли российский лидер баллотироваться вновь. «Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», — добавил Герой ДНР.

Глава государства признался, что у него «в разное время были разные мысли». «Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — ответил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее рассказал, что разговор с Жогой был «не заготовкой, а абсолютно спонтанным».

В Киеве уже отреагировали на решение Путина. Служба безопасности Украины (СБУ) спустя пару часов объявила о том, что подозревает Жогу в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Как напомнили в ведомстве, ранее командира батальона «Спарта» заочно приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы за «участие в террористической организации» и «незаконных вооруженных формированиях».

Почему мнение ветеранов СВО оказалось важным для Путина

Путин решил баллотироваться сразу после церемонии вручения героям медалей «Золотая звезда», лучше мероприятие сложно для этого придумать, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев.

«Лучше сложно придумать. Участники СВО, ее герои, без преувеличения составляют сейчас костяк российского общества, вокруг которого формируется гражданское самосознание. Я много общался с бойцами на передовой, и все они как один высказываются в пользу того, чтобы президент в стране оставался прежним. С этим во многом связывают и ситуацию на фронте, и общее стремление к победе», — заявил Журавлев.

Кто поддержал кандидатуру Путина на выборах

Решение Путина о выдвижении на выборы объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Путин никогда не избегал ответственных решений, поэтому он не стал делать этого и в момент «исторического выбора», перед которым стоит страна. «Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — подчеркнула она.

Планы Путина важны не только для россиян, но и для всего мира, отметил ее коллега, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что действующий лидер за прошедшие годы доказал свою эффективность. По мнению Володина, решение главы государства говорит о его любви к стране и желании защитить ее от угроз, от вызовов, с которыми она сталкивается.

В четверг Совет Федерации назначил проведение президентских выборов в России на 17 марта. В свою очередь ЦИК уточнила, что впервые в истории выборы главы государства будут многодневными — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование начнется 25 февраля и завершится 14 марта.

Фото: Пресс служба ГД РФ Вячеслав Володин

Решение Путина было ожидаемым, отметил в беседе с NEWS.ru бывший председатель Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Я давно знаю Владимира Владимировича, а потому был абсолютно убежден, что он будет баллотироваться на очередных выборах. Потому что он настоящий патриот, боец и лидер нации, который осознает свою ответственность за судьбу России», — сказал Миронов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что могло бы помешать переизбранию Путина. «По сути, единственное, что может помешать Владимиру Путину пойти на выборы и победить, — его собственное состояние здоровья. Учитывая, что ему уже 71 год, проблемы в этом возрасте могут быть серьезные. Если он решил баллотироваться, значит, таких проблем у него нет, что лично меня радует», — отметил Вассерман.

Что будет с пенсиями и соцвыплатами в 2024 году

В Госдуме уже начали обсуждать, каким будет экономический курс страны в случае победы Путина на выборах.

«Россия сможет реализовать национальные проекты, на их исполнение уже выделен бюджет. Все национальные проекты ключевые, но учитывая, что 2024-й был объявлен Годом семьи, то „Демография“ — первоочередная программа. Особенно она становится важной, учитывая то, что мы находимся в демографической яме. Но, разумеется, нельзя умалять значения других проектов», — сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутат уверен, что российское государство справится с обязательствами в отношении граждан. В частности, социальные выплаты и страховые пенсии будут проиндексированы с Нового года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если говорить про обязательства государства перед россиянами, то бюджет принят. Средства заложены на выполнение всех обязательств. Все социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля, а страховые пенсии — с 1 января, это коснется пяти миллионов наших граждан, в основном работников бюджетной сферы», — сказал Нилов.

Нилов предупреждает, что средний чек на продукты в целом в России растет быстрее инфляции и делать долгосрочные прогнозы в сфере цен на потребительском рынке преждевременно.

«Что касается ситуации в экономике, я хотел бы с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться, что все будет нормально, стабильно, без резких скачков. Однако уже сейчас можно увидеть, к примеру, что цены на яйца растут совершенно необоснованно. Этим уже занимаются Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба, просто что-то нездоровое творится на рынке. Я вчера заходил в продуктовый магазин шаговой доступности, а также на маркетплейс. Я увидел, что рост цен есть, вообще средний чек растет. Какой будет ситуация в экономике? Только время покажет», — посетовал депутат.

Что будет в зоне СВО в 2024 году

29 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в следующем году ВС РФ одержат окончательную победу в СВО. По его мнению, Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, чем Украина, и поэтому наша армия уверенно продвигается вперед.

«Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», — написал Кадыров.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев предположил в разговоре с NEWS.ru, что для успешного завершения спецоперации в следующем году следует увеличить вооруженные силы до 1,5 млн человек.

«Необходимо выполнить цель по набору контрактников, создать соответствующие соединения, а главное, наступать с их помощью. Успех нашей армии в зоне СВО также зависит от слаженности работы всех наших федеральных органов управления. В этом случае уже в 2024 году цели СВО будут достигнуты», — высказал мнение Соболев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявлял, что 2024 год, вероятно, станет решающим для СВО. По его словам, Украина не сможет долго сопротивляться, так как у Киева не получается наладить оборонное производство в необходимых объемах.

«Именно поэтому уже сейчас те, кто еще недавно кричал, что готов поддерживать Украину столько, сколько понадобится, изменили риторику. Теперь они говорят, что будут поддерживать киевский режим столько, сколько смогут. А смогут, по-видимому, не так долго», — отметил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность, что 2024 год станет переломным для СВО. По его мнению, скоро «проявятся последствия того, что западная помощь Украине сокращается».

«Произошел перелом в зоне СВО, потому что украинский „контрнаступ“ захлебнулся. На отдельных направлениях ВСУ пытаются наступать живыми волнами. Тем временем значительно увеличиваются поставки техники и вооружений в наши войска. В частности, это касается производства дронов. И, конечно, опыт нашей армии — серьезный фактор», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что сроки окончания СВО будут зависеть от задач, которые поставит перед собой Москва.

«Если остановиться только на освобождении Донбасса, то есть небольшая вероятность, что боевые действия завершатся в следующем году, в ином случае сроки могут быть другими. Если нам надо брать Киев, то никаких перспектив закончить СВО в следующем году у нас нет. А если брать всю Украину? Тогда это вообще на долгие годы. Поэтому надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки», — поделился Коц мнением с NEWS.ru.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков ранее предположил, что СВО закончится тогда, когда Киев признает Одессу, Харьков, Крым и Донбасс российскими территориями.

«Украина должна быть подконтрольна России. <...> Военные базы России вдоль границ с НАТО, наши советники в правительстве и на территориях и так далее. Иначе Украина останется под контролем Запада. И будет платить оброк до полного обнищания, только мы будем помогать восстанавливать эту территорию (надо смотреть правде в глаза). Хоть „мерси“ мы и не услышим», — делился своей точкой зрения Сладков.

По мнению военкора, если Киев и западные союзники будут сопротивляться такому исходу, Россия «должна будет уничтожить любые препятствия», которые стоят на пути достижения ее целей.

«Как? А это пусть в штабе РВСН думают, лично я поддержу любое жесткое решение Генштаба. Кроме списания мирных жителей Украины. Жизнь и свобода должны быть каждому из них обеспечены. Я о мирных», — добавил он.

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