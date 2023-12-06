Политолог рассказал, что выиграет Финляндия от размещения войск США Политолог Мирзаян: Финляндия обеспечит приток инвестиций от США

Фото: МО Финляндии

Финляндия обеспечит приток инвестиций от США, если разместит на своей территории американские войска, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, Вашингтон при этом хочет использовать Хельсинки для сдерживания России и Европы.

Размещение на своей территории армии США было бы абсолютно логично с точки зрения самих финнов. Они ведь видят, как страны Прибалтики зарабатывают на русофобии, на статусе восточного фланга НАТО. После того как Украина потерпит поражение от России, именно эти государства станут «бастионом» Североатлантического альянса. В них будут вливать деньги, чтобы создавать там мощные армии — с целью постоянно держать Россию в напряжении. Это огромные инвестиции. Конечно же, Хельсинки хочет и себе заработать такой же статус, — уверен Мирзаян.

Политолог считает, что Финляндия уже многое потеряла от разрыва связей с восточным соседом. По мнению эксперта, Вашингтон попытается использовать Хельсинки для ослабления не только Москвы, но и самой Европы.

Финляндия будет торговать территорией, учитывая стратегическое положение — близость к Мурманску и Петербургу. Цель Хельсинки — обновить армию за счет Вашингтона, а также получить обычные бизнес-инвестиции из-за океана. Ведь финны многое потеряли от разрыва экономических связей с Россией. Штатам же в свою очередь нужно сдерживать Россию. И заодно, что важнее, — углублять противоречия между Россией и Европой. Вашингтону необходимо предотвратить и усиление Москвы, и обретение подлинного суверенитета европейских стран, — сказал Мирзаян.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии планируют в ближайшее время подписать с США двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. По информации в СМИ, документ определяет порядок действий американских войск на территории финского государства. Документ даст право Конгрессу США инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии, а также позволит американской армии занимать определенные финские территории дольше, чем это предполагается при военных учениях.