Офицеры ВС РФ осуждены за неотражение атаки ВСУ. Как не повторить подобное? Юрист Малютин: осужденных офицеров Бондарева и Дмитракова нельзя вернуть в армию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес первый приговор за неотражение внезапного нападения Вооруженных сил Украины на территорию России. Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков признаны виновными в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ и получили по четыре года заключения каждый. Каковы причины произошедшего, были ли еще похожие случаи и что нужно делать чтобы такое не повторялось, — в материале NEWS.ru.

За что осудили офицеров

2-й Западный окружной военный суд вынес первый приговор за неотражение внезапного нападения Вооруженных сил Украины на территорию России. Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ) и приговорены к четырем годам заключения каждый. При этом статья подразумевает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить гораздо меньший срок, а кроме того, отказался лишать осужденных офицерских званий.

Атака ВСУ, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла в апреле 2022 года, когда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами «Точка-У» был обстрелян склад боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибли семь военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru назвал вину офицеров серьезной.

«Они действительно нарушили правила боевого дежурства, и в результате халатного отношения к обязанностям такое произошло. Я думаю, должна быть [судебная] практика, если при нарушении своевременно не отражена атака. И такая практика будет в дальнейшем», — сказал Соболев.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что к трагическим последствиям привела, по сути, обычная халатность, и призвал не искать в этом деле каких-то теорий заговора или поводов для обращения к контрразведке.

«Статья, по которой осуждены два российских офицера, прямо указывает на то, что они совершили — нарушили правила несения боевого дежурства. Судя по всему, это обычная халатность — проспали, не доглядели, не были на посту, потому что иначе и злодеяние квалифицировалось бы иначе, к примеру, как измена Родине, и в дополнение к срокам заключения оба бы и званий непременно лишились», — пояснил Журавлев.

Будут ли еще такие приговоры?

Журавлев напомнил, что все случаи атак российской территории расследуются Следственным комитетом РФ, а уголовные дела изначально возбуждаются по гораздо более тяжелой статье 205 УК РФ — «Терроризм».

«В данном случае удалось найти конкретных виновников того, что украинская ракета попала в склад боеприпасов. У виновников каждого такого происшествия, конечно, есть имя, фамилия и звание, поэтому работу по масштабному расследованию всех инцидентов подобного рода можно только приветствовать», — отметил депутат.

По его словам, все подобные факты проверяются с 2014-го года, в том числе и обстрелы ДНР и ЛНР до их вхождения в состав Российской Федерации. И, по мнению Журавлева, результаты этих проверок в виде новых приговоров суда еще будут предъявлены общественности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Но, в принципе, это, скорее, исключения из правил. Исходя из собственного опыта могу сказать, что на передовой отвага и доблесть офицеров и рядовых стали ключевыми качествами, позволяющими нам сдерживать врага, никто не относится к своим армейским обязанностям халатно», — пояснил депутат.

Эксперты отмечают, что СК РФ уже ведет несколько расследований, схожих с обстрелом Старой Нелидовки. И вынесенные Бондареву и Дмитракову приговоры вполне могут стать прецедентом.

Адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин в разговоре с NEWS.ru подчеркнул: никто не может давать никаких гарантий того, что такая ситуация не повторится, .

«Безусловно, подобные случаи могут повторяться, потому что, несмотря на технологическое развитие и обеспеченность ВС РФ, человеческий фактор никто не отменял. По каждому случаю надо отдельно разбираться. Ошибки на фронте просто так с рук не сходят, так как могут иметь тяжкие последствия для ВС РФ», — сказал юрист.

Какой будет дальнейшая судьба офицеров

По официальным данным, Бондарев и Дмитраков вину не признали и собираются подавать апелляцию на приговор. За время следственных действий оба офицера уже провели под арестом более полутора лет, этот срок пойдет в зачет срока наказания. Таким образом, уже в скором времени они могут выйти из заключения по условно-досрочному освобождению. При этом эксперты указывают, что суд сохранил осужденным офицерские звания, что теоретически дает им возможность восстановиться на службе в ВС РФ.

Однако Павел Малютин считает, что восстановление Бондарева и Дмитракова может быть затруднительным.

«Что касается их возвращения на фронт, законодательство предусматривает такую возможность, но за совершение преступлений легкой и средней степени тяжести. Однако в случае с приговоренными статья тяжкая. Формально взять осужденных обратно на фронт никто не может. Кроме того, с точки зрения указа президента об объявлении мобилизации они на настоящий момент должны быть уволены из ВС РФ», — сказал юрист.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По его мнению, в действующую армию РФ осужденных сейчас взять невозможно. Однако, они могут попасть на фронт через формирования вроде «Шторм Z». При этом Малютин подчеркнул, что даже там есть определенный отбор и осужденные военнослужащие снова смогут оказаться на службе, только если будут соответствовать всем критериям.

Что нужно делать, чтобы не пропускать атаки противника

Военный эксперт и политолог Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что есть единственный действенный способ избежать как ракетных ударов по территории РФ, так и халатности при их отражении.

«Рекомендация — уничтожить ракеты и их пусковые установки или в крайнем случае сбивать ракеты, однако мы не можем обеспечить средствами ПВО всю границу и все важные объекты. Этим надо было заниматься в мирное время, но считалось, что достаточно того, что есть, хотя было очевидно, что недостаточно. Сейчас это наверстывается, но все равно прикрыть всю границу и все объекты невозможно чисто физически. Поэтому надо все-таки уничтожать средства поражения», — заключил Храмчихин.

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