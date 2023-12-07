«Демонизация России»: политолог объяснил цели Байдена Американист Блохин: цель Байдена — сплотить страны Запада против России

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Цель президента США Джо Байдена — консолидировать страны Запада против России и обеспечить финансовую поддержку Украине, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что Россия после победы над Украиной атакует НАТО. По словам политолога, Вашингтон пытается демонизировать Москву.

Цель Байдена — консолидировать страны Запада против России и обеспечить финансовую поддержку Украине. Законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США, что раздражает американского лидера. Поэтому Байден использует все средства для демонизации России, в том числе такие безумные, не имеющие отношения к реальности заявления, — сказал Блохин.

Также политолог добавил, что НАТО пытается оказывать давление на Россию. По мнению американиста, это происходит в том числе из-за мировосприятия Байдена.

Россия не атакует НАТО после победы над Украиной, у нас просто нет такой задачи. Наоборот, это Североатлантический альянс приближается к российским границам. Страны этого объединения, прежде всего США, пытаются оказать на Москву военное, политическое и экономическое давление. Это давление происходит, в частности, из-за того, что сам Байден верит в утрату влияния Вашингтона по всему миру после победы России над Украиной, — заявил Блохин.

Ранее в спецобращении Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО. Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву финансовую помощь. Байден также заявил, что «радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова Байдена, отметив, что Вашингтон потерял связь с реальностью. По мнению дипломата, риторика американского президента необходима для оправдания перед налогоплательщиками.