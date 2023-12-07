Антонов раскрыл смысл заявления Байдена об атаке России на НАТО Антонов: заявление Байдена об атаке России на НАТО нужно для оправдания расходов

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Заявления руководства США о том, что Россия после Украины «не остановится» и вторгнется в одну из стран НАТО необходимы для оправдания перед налогоплательщиками, отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом он подчеркнул, что подобные рассуждения свидетельствуют о потере Вашингтоном связи с реальностью. По мнению дипломата, такая риторика недопустима для ядерной державы.

Накануне президент США Джо Байден предположил, что Россия в случае победы на Украине может напасть на одну из стран — членов Североатлантического альянса. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, также заявил о высокой вероятности участия американских военных в противостоянии с Вооруженными силами РФ в случае успеха последних в рамках СВО.

Такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации. В попытке «подлить масла» в огонь украинской войны <...> здесь окончательно потеряли связь с реальностью. <...> Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы, — заявил Антонов.

Он также назвал Вашингтон и «его ненасытный ВПК» «прямыми бенефициарами кровопролития на Украине». Российский посол напомнил, что США выделили очередной пакет военной помощи Киеву и призвал Белый дом «одуматься и перестать сеять хаос по всему миру».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. Он уточнил, что туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM. Кроме того, Пентагон выделит ВСУ противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и «средства защиты критической национальной инфраструктуры».

В американском Минобороны сообщали, что представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными. В этой связи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал на то, что большая самодостаточность Украины в производстве вооружений сократит долгосрочные потребности в новых поставках оружия из США и стран Запада.