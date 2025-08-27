День знаний — 2025
27 августа 2025 в 02:53

«Забирают самое вкусное»: экс-посол РФ заявил о неготовности ЕС к договору

Экс-посол Антонов: США и ЕС не готовы обсуждать гарантии безопасности с Россией

Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

США сейчас не готовы обсуждать гарантии безопасности, о которых давно напоминает Москва, заявил телеканалу РБК бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, из предложенных им проектов договоров Вашингтон и Европа стремились «забрать все самое вкусное», а действительно важные вопросы игнорировали.

Мы сделали два проекта договора по поводу гарантий безопасности и передали их США и странам НАТО. Американцы и западноевропейские страны как из булочки с изюмом попытались забрать все самое вкусное, сладенькое — изюмчик, а по принципиальным вопросам не хотели договариваться, — пояснил Антонов.

Дипломат напомнил, что гарантии должны быть закреплены в юридически обязательном документе и касаться всех государств. В частности, речь идет о недопущении размещения НАТО по периметру России, ядерного оружия США в Западной Европе, а также ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.

Ранее стало известно, что Украина готова вывести войска из Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая поддержку США и военного контингента Европы. Такое решение рассматривается как способ снизить давление со стороны Вашингтона.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности Украины должны обсуждаться на основе консенсуса с учетом базовых интересов России. Москва не претендует на право вето, но отстранение РФ от переговоров недопустимо, указал дипломат.

Анатолий Антонов
США
Россия
Евросоюз
