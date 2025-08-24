Гарантии безопасности Украины должны обсуждаться на основе консенсуса с учетом базовых интересов России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Москва не претендует на право вето, но отстранение России от переговоров недопустимо.

Почему это должны быть страны, подготовившие антироссийский госпереворот на Украине, накачавшие Украину современными вооружениями для атак на нашу территорию? <...> Я никогда не говорил, что Россия должна иметь право вето на гарантии безопасности. Но по гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России, — отметил Лавров.

Министр напомнил, что в апреле 2022 года украинская сторона была готова представить документ, предполагающий нейтральный и внеблоковый статус страны. В нем также фиксировался отказ от ядерного оружия. По словам Лаврова, именно такие заявления позволили Украине в 1990 году закрепить независимость и добиться международного признания. Он подчеркнул, что исключение России из обсуждения вопросов безопасности на ее границах противоречит логике.

Если вы считаете, что отстранение России от обсуждения вопросов безопасности на ее границах — это естественно и нормально, то с философией вашего канала что-то не так, — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина может существовать как государство, если признает результаты референдумов в регионах, где население определило свою принадлежность к русской культуре. Дипломат подчеркнул, что Киев не должен навязывать свою волю, так как это нарушает принципы демократии.