Байден предостерег от атаки России по НАТО Байден: после победы в СВО Россия может нанести удар по НАТО

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Джо Байден

В случае победы на Украине Россия может вторгнуться в какую-то страну НАТО, заявил американский президент Джо Байден в своем спецобращении, которое транслировал Белый дом на YouTube. Это, по его словам, втянет США в конфликт.

Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву финансовую помощь. Байден также заявил, что «радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине».

Если [президент РФ Владимир] Путин возьмет Украину, то он не остановится <...>, он продолжит двигаться и атакует союзника [США] по НАТО, — считает Байден.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона. Он предположил, что Байден обсудит вопрос продолжения помощи Украине с лидерами стран G7. До этого американский лидер назвал «полным безумием» отказ выделить запрашиваемые администрацией средства для помощи Украине.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, если законодатели США не согласуют помощь Киеву на следующий год. Он подчеркнул, что Вашингтону нельзя медлить с принятием решения.