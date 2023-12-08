Вассерман объяснил, что может помешать Путину победить на выборах Вассерман: помешать Путину победить на выборах может только его здоровье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Единственное, что может помешать действующему президенту РФ Владимиру Путину пойти на выборы и победить, — его собственное состояние здоровья, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Также он назвал совершенно естественным решение главы государства переизбираться.

Когда только начались рассуждения на сей счет, по сути, единственное, что может помешать Владимиру Путину пойти на выборы и победить, — его собственное состояние здоровья. Учитывая, что ему уже 71 год, проблемы в этом возрасте могут быть серьезные. Если он решил баллотироваться, значит, таких проблем у него нет, что лично меня радует, — отметил Вассерман.

Депутат напомнил, что много раз публично называл ограничение числа сроков избрания ограничением прав не избираемых, а избирателей. Именно они лишаются возможности продвигать на выборную должность того, кого они считают нужным и полезным, пояснил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил об участии на предстоящих президентских выборах в 2024 году Герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение Путина участвовать в предстоящих выборах главы государства является важным не только для россиян, но и для всего мира. По его словам, оно говорит о любви к своей стране и желании защитить ее в нынешнее время вызовов и угроз.