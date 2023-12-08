Песков ответил на вопрос, бы ли разговор Путина с Жогой заготовкой Песков: заявление Путина об участии в выборах не было заготовкой

Фото: kremlin.ru

Разговор президента РФ Владимира Путина с Героем ДНР Артемом Жогой, которому он сообщил о намерениях участвовать в грядущих выборах, не был заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, предвыборная кампания Путина де-факто началась.

Ему задали вопрос, и он на него ответил. Ну да, это абсолютно спонтанное. Но с другой стороны, он реагировал на обращения людей героических, поэтому да, это была реакция на обращение людей, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что де-юре предвыборная кампания Путина еще не началась, поскольку он еще не зарегистрирован кандидатом. Ему еще нужно выполнить все необходимые формальности, отметил пресс-секретарь. Вся информация по поводу кампании, штаба и других нюансов появится по мере того, как президент будет принимать решения.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала видео с моментом объявления Путина об участии в грядущих выборах. Это случилось после церемонии вручения медалей «Золотая звезда».

Герой ДНР Жога, в общении с которым Путин заявил о своем решении баллотироваться, выразил уверенность в его безоговорочной победе на выборах. Жога, в частности, предрек «сногсшибательный результат» в Донбассе, где Путин, по его словам, может набрать «102% голосов».