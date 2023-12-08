«Будет 102%»: Жога предсказал Путину победу на голосовании в Донбассе Герой ДНР Жога: поддержка Путина в Донбассе на выборах составит 102%

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Поддержка Владимира Путина в Донбассе на выборах президента в 2024 году составит 102%, заявил герой ДНР Артем Жога. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, жители региона без колебаний отдадут свои голоса за действующего лидера.

Он подчеркнул, что благодаря действиям главы государства население Донбасса обрело «свободу, гордость и право выбора». Жога высказал мнение, что на предстоящем голосовании Путин победит с большим отрывом.

[На Донбассе] результат будет сногсшибательный, будет безоговорочная победа. <...> В марте все увидят наш выбор. <...> [Результат будет] 102%, — сказал он.

Сегодня после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Именно Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, и тот согласился.

Жога пояснил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли российский лидер баллотироваться. Также военный отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решения президента ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции многонационального народа России. Она подчеркнула, что Путин никогда не избегал и не избегает ответственных решений.