Миронов высказался о решении Путина выдвигаться на новый срок Миронов: решение Путина о выдвижении в президенты было ожидаемым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Решение президента России Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на новый срок было ожидаемым, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он напоминает, что поддержал это выдвижение еще в феврале 2023 года, а в мае такое же решение принял и съезд партии.

Решение Владимира Путина, о котором он сказал на встрече в Кремле, не стало для меня неожиданностью — оно было ожидаемым <...> Я давно знаю Владимира Владимировича, а потому был абсолютно убежден, что он будет баллотироваться на очередных выборах. Потому что он настоящий патриот, боец и лидер нации, который осознает свою ответственность за судьбу России, — сказал Миронов.

Он считает, что разговор об участии в выборах неслучайно зашел на встрече с Героями Отечества. Это неравнодушные к жизни страны люди, которые проливали за нее свою кровь, и они тоже поддержали Путина, подчеркнул Миронов.

О своем решении участвовать в выборах президента Путин заявил в общении с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Пресс-служба Кремля опубликовала видео с этим моментом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже назвал решение президента важным не только для россиян, но и для всего мира.