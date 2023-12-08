Генпрокуратура заинтересовалась ценами на яйца в России Генпрокуратура проверит факты завышения цен на куриные яйца в России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Региональным прокурорам поручено принять меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.

Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%, — говорится в сообщении.

Данное поручение генпрокурор дал на заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. В нем участвовали также представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга проанализировать изменение потребления мяса курицы и яиц за последние три года. Также ведомства обязаны подготовить информацию о текущих объемах производства и минимальных объемах для удовлетворения внутреннего спроса.