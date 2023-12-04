В правительстве потребовали увеличить производство курицы и яиц Абрамченко потребовала от министерств заняться ростом производства курицы и яиц

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга до 19 декабря проанализировать изменение потребления мяса курицы и яиц за последние три года, чтобы определить стратегию увеличения объемов производства, сообщает РБК со ссылкой на аппарат заместителя премьера. Также ведомства обязаны подготовить информацию о текущих объемах производства и минимальных объемах для удовлетворения внутреннего спроса. Увеличение производства позволит скорректировать рост цен на популярный у населения продукт.

В Минсельхозе отметили, что уже с 1 декабря расширяется возможность инвестиционного кредитования на производство бройлеров. А с прошлого года производителям мясо птицы и яиц частично возмещаются траты на строительство.

С прошлого года введена дополнительная поддержка на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих, в том числе для бройлерного производства, репродукторов, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.