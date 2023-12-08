В ГД заявили, что Путин баллотировался на самом уместном мероприятии Депутат ГД Журавлев: лучшее мероприятие для выдвижения Путина сложно придумать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Президент России Владимир Путин принял решение баллотироваться на следующий срок после церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда», лучшее мероприятие для этого сложно придумать, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлев. По его словам, военные, которые участвуют в СВО, выступают за то, чтобы президент в стране оставался прежним.

Мероприятие, на котором Путин объявил о том, что будет баллотироваться в президенты на следующий срок, выбрано максимально уместное, лучше сложно придумать. Участники специальной военной операции, ее герои, без преувеличения составляют сейчас костяк российского общества, вокруг которого формируется гражданское самосознание. Я много общался с бойцами на передовой, и все они как один высказываются в пользу того, чтобы президент в стране оставался прежним. С этим во многом связывают и ситуацию на фронте, и общее стремление к победе, — заявил Журавлев.

Ранее Путин заявил Герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда», что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства. Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится на это. Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.