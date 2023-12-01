Закончится ли СВО в 2024 году: мнения Коца, Кадырова, Баранца, Коротченко Военэксперт Коротченко: Украина не может атаковать в условиях неопределенности

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Киев переходит к обороне и обещает построить для этого грандиозную линию фортификационных сооружений от Польши до Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это необходимо для отражения российского натиска. Насколько прочными будут укрепления и сможет ли Москва завершить СВО, выполнив цели спецоперации уже в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Что известно о новой, зимней стадии СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с наступлением зимы начинается новая фаза вооруженного конфликта. По его словам, он уже начал искать необходимые ресурсы на строительство оборонительных сооружений от Донбасса до Западной Украины.

«Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — отметил он.

Также глава Украины признал, что в ходе летнего наступления ВСУ не удалось добиться результатов, которых от них ждали.

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», — сказал Зеленский.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пояснил, что Украина готовится переходить в оборону. По его мнению, российская армия в настоящее время «развивается безумными темпами» и «следующий ход будет со стороны Москвы».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что ВСУ предпримут такие действия, чтобы «удержать линию фронта». По его мнению, Киев ждет наступления ВС РФ на ряде направлений.

«Украинское контрнаступление полностью провалилось. Украина в принципе не может атаковать в условиях неопределенности с дальнейшими поставками финансовой помощи со стороны западных государств... Этот провал фактически обнуляет все прежние планы Киева и его западных кураторов», — сказал он NEWS.ru.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец считает, что Киев действует по приказу США.

«Украина приняла новую оборонительную стратегию с очень серьезными замашками, с фортификацией на многие сотни километров. Если там будут „зубы дракона“, если ВСУ заминируют поля перед этими линиями, если они там выроют противотанковые рвы, то российской армии очень долго придется там ковыряться», — сказал NEWS.ru Баранец.

Фото: МО Украины

Что о конце СВО говорят российские политики

29 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в следующем году ВС РФ одержат окончательную победу в СВО. По его мнению, Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, чем Украина, и поэтому наша армия уверенно продвигается вперед.

«Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», — написал Кадыров.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев предположил в разговоре с NEWS.ru, что для успешного завершения спецоперации в следующем году следует увеличить вооруженные силы до 1,5 млн человек.

«Необходимо выполнить цель по набору контрактников, создать соответствующие соединения, а главное, наступать с их помощью. Успех нашей армии в зоне СВО также зависит от слаженности работы всех наших федеральных органов управления. В этом случае уже в 2024 году цели СВО будут достигнуты», — высказал мнение Соболев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявлял, что 2024 год, вероятно, станет решающим для СВО. По его словам, Украина не сможет долго сопротивляться, так как у Киева не получается наладить оборонное производство в необходимых объемах.

«Именно поэтому уже сейчас те, кто еще недавно кричал, что готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится, изменили риторику. Теперь они говорят, что будут поддерживать киевский режим столько, сколько смогут. А смогут, по-видимому, не так долго», — отметил он.

Что о конце СВО говорят военные аналитики

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность, что предстоящий год станет переломным для СВО. По его мнению, скоро «проявятся последствия того, что западная помощь Украине сокращается».

«Произошел перелом в зоне СВО, потому что украинский „контрнаступ“ захлебнулся. На отдельных направлениях ВСУ пытаются наступать живыми волнами. Тем временем значительно увеличиваются поставки техники и вооружений в наши войска. В частности, это касается производства дронов. И, конечно, опыт нашей армии — серьезный фактор», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Короченко считает, что нужно оценивать противника «максимально серьезно». «России нельзя предаваться радужным мечтам, не стоит убаюкивать самих себя. Надо исходить из худших сценариев: если они не реализуются, это хорошо, если реализуются, мы должны быть к ним готовы... Нужно наращивать усилия по созданию новых воинских частей, увеличивать возможности российского ОПК, укреплять внутриполитическую стабильность и противодействовать западным санкциям. Надо просто упорно работать — и результат будет», — поделился мнением Коротченко.

По прогнозам Баранца, Россия не сможет завершить СВО в следующем году, так как территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области пока не находятся полностью под контролем Москвы.

«Враг ведь не сдается. Если мы позволим противнику выстраивать эти длинные оборонительные линии и насыщать их бронетехникой и людьми, то спецоперация сильно затянется», — считает Баранец.

Фото: МО РФ

Что об окончании СВО говорят военкоры

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что сроки окончания СВО будут зависеть от задач, которые поставит перед собой Москва.

«Если остановиться только на освобождении Донбасса, то есть небольшая вероятность, что боевые действия завершатся в следующем году, в ином случае сроки могут быть другими. Если нам надо брать Киев, то никаких перспектив закончить СВО в следующем году у нас нет. А если брать всю Украину? Тогда это вообще на долгие годы. Поэтому надо определить, что нам нужно, и только потом называть сроки», — поделился мнением Коц с NEWS.ru.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее предположил, что СВО закончится тогда, когда Киев признает Одессу, Харьков, Крым и Донбасс российскими территориями.

«Украина должна быть подконтрольна России.<...> Военные базы России вдоль границ с НАТО, наши советники в правительстве и на территориях и так далее. Иначе Украина останется под контролем Запада. И будет платить оброк до полного обнищания, только мы будем помогать восстанавливать эту территорию (надо смотреть правде в глаза). Хоть „мерси“ мы и не услышим», — делился своей точкой зрения Сладков.

По мнению военкора, если Киев и западные союзники будут сопротивляться такому исходу, Россия «должна будет уничтожить любые препятствия», которые стоят на пути достижения ее целей.

«Как? А это пусть в штабе РВСН думают, лично я поддержу любое жесткое решение Генштаба. Кроме списания мирных жителей Украины. Жизнь и свобода должны быть каждому из них обеспечены. Я о мирных», — добавил он.

Фото: МО РФ

Стоит ли ждать ротации личного состава ВС РФ

Депутат Соболев предполагает, что мобилизованных вряд ли вернут домой до окончания спецоперации. По мнению генерала, в случае демобилизации в стране необходимо будет провести еще одну частичную мобилизацию и набрать в армию людей без опыта.

«Комитет солдатских матерей и другие подобные организации, которые ставят такие острые вопросы, будоражат общество. Я считаю, что семьям мобилизованных нужно своевременно выплачивать компенсации и обеспечивать денежное содержание, а также целый ряд льгот, в том числе бесплатное обучение в вузе. Самим мобилизованных необходим отпуск два раза в год. Это все должно неукоснительно выполняться», — подчеркнул генерал в разговоре с NEWS.ru.

Коц тоже считает, что ротация может отрицательно сказаться на ходе СВО. По его словам, в таком случае подготовленные бойцы покинут зону боевых действий.

«Это скажется на фронте, но многое еще зависит от того, в каком состоянии будут ресурсы Украины. Если все будет, как сейчас, то ничего хорошего украинской армии ожидать не стоит. Но если после Нового года западные страны все-таки примут решение о новых поставках, то, конечно, ВСУ могут завладеть каким-то преимуществом», — предупреждает военкор.

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