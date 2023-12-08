СБУ предъявила два обвинения Жоге СБУ обвинила Жогу в коллаборационизме и пособничестве России

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Артем Жога

Служба безопасности Украины заподозрила спикера парламента ДНР Артема Жогу в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору», сообщает пресс-служба СБУ. В ведомстве напомнили, что ранее на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за «участие в террористической организации» и «незаконных вооруженных формированиях».

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), — сообщила СБУ.

Украинские следователи инкриминируют Жоге поддержку ополченцев в Донбассе в 2014 году и вступление вместе с сыном в батальон «Спарта», в котором он сблизился с командиром группы Арсеном Павловым с позывным Моторола, став его близким другом и соратником. После гибели Моторолы сын Жоги возглавил «Спарту» и принимал участие в боевых действиях против ВСУ, пока весной 2022 года не погиб под Волновахой. Затем командование «Спартой» перешло к его отцу.

СБУ указала, что 9 мая 2023 года Жога ездил в Москву, чтобы получить из рук президента РФ Владимира Путина звезду Героя России, которой посмертно наградили его сына. Кроме того, он присутствовал в Кремле при подписании договора о принятии в состав России новых регионов.

8 декабря Жога принял участие в церемонии награждения «Золотыми звездами» в Кремле. Путин в ходе общения с ним сообщил о своем решении баллотироваться на очередной срок в рамках предстоящих в марте выборов президента России.