Палач СССР или борец за новую Белоруссию: кем был Станислав Шушкевич

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, 30.12.1991

Ровно два года назад, 4 мая 2022-го, не стало Станислава Шушкевича — экс-главы Верховного Совета Белоруссии. В начале 1990-х он был одним из авторов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР, и прямо заявил о том, что республике необходимо встать на европейский путь развития. В чем заключались идеи Шушкевича, как он сам относился к Советскому Союзу и почему проиграл борьбу за власть в Белоруссии — читайте в материале NEWS.ru.

Человек из науки

Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье репрессированного поэта и прозаика Станислава Шушкевича и писательницы Елены Романовской. Будущий политик начал свой путь с науки: он окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета и успел поработать как в самом БГУ, так и в Минском радиотехническом институте. В 1972 году Шушкевич получил статус профессора физмата, а в 1991-м стал членом Национальной академии наук Белоруссии.

К этому моменту он уже был депутатом Верховного Совета СССР от БГУ и первым зампредом Верховного Совета Белорусской ССР. В августе 1991-го Шушкевич оказался в числе тех, кто осудил попытку госпереворота в Москве. Уже вскоре его назначили исполняющим обязанности главы Верховного Совета БССР взамен Николая Дементея, поддержавшего путч. Окончательно власть Шушкевича закрепилась осенью того же года — БССР была переименована в Республику Белоруссия, а он избавился от приставки «и. о.».

Вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru отмечает, что историю Шушкевича можно назвать довольно типичной для того периода.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич

«Он был ученым, научным администратором. Таких людей тогда приходило в большую политику довольно много, и не только в Белоруссии. Но дальше наступало разочарование, потому что они сталкивались с массой экономических проблем, которые не могли решить. Соответственно, те, кто их поддерживал, потом часто в них разочаровывались. С Шушкевичем произошло то же самое», — поясняет он.

Безъядерная страна

Шушкевич рассказывал, что на протяжении долгого времени восхищался генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Все изменилось после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Генсек тогда выступил с речью, в которой рассказал о количестве жертв и последствиях аварии, а также обвинил Запад в «нагнетании антисоветских настроений». Шушкевич вошел в комиссию для изучения последствий катастрофы и назвал озвученные Горбачевым данные сильно преуменьшенными. В итоге его исключили из состава этого органа.

Тогда зародилась одна из основных идей политика — отказ от ядерного оружия (ЯО), который он смог реализовать. В июле 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете БССР c пунктом о безъядерном и нейтральном статусе республики. К моменту распада Союза Белоруссия занимала восьмое место в мире по количеству ЯО. В 1996-м с ее территории вывели последний эшелон с ракетами РС-12М «Тополь» — носителями ядерных боеголовок.

Сам Шушкевич в интервью признавался, что считает это одним из двух главных событий своей жизни. Вторым он называл подписание Беловежских соглашений.

Шушкевич на руинах СССР

В декабре 1991-го Шушкевич встретился с лидерами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком в Беловежской Пуще. Туда же съехались небольшие делегации и эксперты из трех государств. В их присутствии был подписан исторический документ — Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР как «субъекта международного права». Тогда же было объявлено о создании Содружества Независимых Государств.

Фото: Дмитрий Соколов/ТАСС Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин (слева направо) после церемонии подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств

Шушкевич называл распад Советского Союза неминуемым. В автобиографии «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР» он писал: «В то, что можно создать единый СССР с человеческим лицом, в котором все будут счастливы, никто не верил. Нужно было кончать с лицемерием и искать иное решение проблемы, сохраняя контроль над процессом неизбежной трансформации империи».

Несмотря на это, Станислава Шушкевича едва ли можно назвать антисоветским политиком, отмечает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его мнению, подобным настроениям в те годы поддались многие видные деятели.

«Шушкевич был человеком, которому советская власть дала все. При этом он верно служил ей практически всю жизнь. В этом отношении Шушкевич очень напоминал нашего Бориса Ельцина, который, как известно, по 58-й статье на Колыме не сидел, на антисоветские митинги не ходил, а в конце жизни занял вполне антисоветские позиции. Шушкевич оказался в нужное время в нужном месте, но он никогда не был антисоветчиком. Он всегда был приличным ученым, коммунистом, вполне легально сотрудничал с КГБ БССР, а на каком-то этапе просто взял и пересел в другие сани, поехал в обратном направлении», — поясняет эксперт.

Окно в Европу

После распада СССР Шушкевич публично заявлял о необходимости построить новую независимую Белоруссию, эталоном для которой должны стать государства Европы. Они, писал политик, «основаны на национальной идее». Создание такой идеологии в самой республике он называл «долгом белорусской интеллигенции».

При Шушкевиче страна вступила в ряды ведущих международных организаций, ратифицировала Договор о стратегических наступательных вооружениях и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он предлагал закрепить статус белорусского языка как единственного государственного.

Фото: Виктор Толочко/ТАСС Лидер Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Станислав Шушкевич, один из претендентов на пост единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2006 года, прибыл на Конгресс демократических сил Белоруссии

Во время работы над Основным законом страны Шушкевич возглавил Конституционную комиссию. Сначала он выступал за парламентскую форму правления без введения должности президента, позже — за наличие главы государства, но с сильно ограниченными полномочиями. При этом большинство членов Верховного Совета выступало за президентскую форму.

В итоге Шушкевича и ряд других членов правительства Белоруссии обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Обвинителем выступил Александр Лукашенко, возглавлявший временную антикоррупционную комиссию парламента. В январе 1994-го, еще до принятия конституции, Шушкевич потерял пост спикера ВС.

Алексей Макаркин считает, что Шушкевич пытался поставить на европейские рельсы самую «советскую» из республик бывшего СССР. По словам эксперта, национальное движение в стране было довольно слабым. Белоруссия, отмечает он, оставалась «страной заводов, советской экономики, обрабатывающей промышленности», а главным историческим событием для нее являлась Великая Отечественная война.

«И в Белоруссии, и во многих других республиках люди были разочарованы в новой элите и в антибюрократической кампании, которая, с точки зрения граждан, их жизнь не улучшила. В стране росла ностальгия по СССР. Если национальная идея слаба и некуда идти, то можно идти в прошлое. На этом поднялся Александр Лукашенко, позиционировавший себя как советский патриот, который выступает за восстановление великой страны, но в то же время критикует коррупцию и бюрократию», — подчеркивает эксперт.

Упущенный шанс

Шушкевич попытался остаться у власти, приняв участие в первых выборах президента Белоруссии в июне 1994 года. Он баллотировался с программой «Государственность, демократия, рынок — путь к благополучию». Ее ключевые пункты касались создания эффективной финансовой системы и значительного негосударственного сектора, максимального снижения налогов для стимулирования производства, перестройки сельского хозяйства и прочего. По итогам первого тура Шушкевич занял четвертое место с 9,91% голосов, а лидером страны избрали Лукашенко.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Александр Лукашенко, 2009 год

Николай Межевич связывает такой результат Шушкевича с непопулярностью его идей у большей части населения.

«Шушкевич хотел превратиться из советского человека не просто в белоруса, а сразу в поляка, и особо этого не скрывал. Многие готовы были вслед за ним надеть на себя белорусскую вышиванку, но становиться поляками, закрывать промышленность, разваливать сельское хозяйство и запрещать русский язык население не хотело. Шушкевич очень огорчился, но ничего поделать с этим не мог», — считает политолог.

После неудачи на выборах бывший глава Верховного Совета перешел в оппозицию. В конце 1990-х он возглавил партию «Белорусская социал-демократическая Грамада», которой руководил до 2018-го, а затем получил статус почетного председателя.

Он больше не претендовал на власть, но, как считает Алексей Макаркин, выбрал для себя другую интересную роль. В начале нулевых, когда в состав ЕС вошли ближайшие соседи Белоруссии, молодежь республики стала предметно интересоваться Европой, отмечает он. Идеи Шушкевича, которые не снискали популярности у людей, еще помнивших СССР, нашли отклик у нового поколения.

«Молодым людям, которым уже президент Лукашенко казался архаичным, нужны были ориентиры и авторитеты. Шушкевич довольно активно общался с образованной белорусской молодежью — для нее он уже не был политиком, вызвавшим разочарование, подписавшим Беловежские соглашения и способствовавшим распаду СССР. Для этих людей он стал человеком из конца 1980-х — когда были конкурентные выборы, свобода слова, политика перемен. Эти идеи оказались для молодежи привлекательными, а Шушкевич стал авторитетной исторической фигурой», — объяснил эксперт.

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