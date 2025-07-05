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05 июля 2025 в 21:55

«Самый лучший за все время»: Зеленский оценил телефонный разговор с Трампом

Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом максимально продуктивным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свой телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом как исключительно продуктивный. Украинский политик назвал состоявшуюся 4 июля беседу выдающейся, о чем сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, диалог с американским политиком стал, вероятно, наиболее результативным за последнее время. Ключевой темой переговоров стали вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны. Зеленский прямо указал, что зенитно-ракетный комплекс Patriot является незаменимым ключом к обеспечению эффективной защиты украинского неба от баллистических ракет.

Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный, — заявил он.

Ранее британское издание Spectator допустило, что администрация Дональда Трампа разработала план быстрого завершения конфликта на Украине. Ключевыми элементами стратегии являются нормализация отношений с Москвой и давление на Киев угрозой прекращения военной помощи. Целью ставится скорейшее окончание противостояния.

До этого Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

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