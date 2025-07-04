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04 июля 2025 в 09:20

Самолет с россиянами аварийно сел посреди океана

Самолет с россиянами из-за сильного шторма сел посреди океана у Мальдив

Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Самолет с российскими туристами из-за сильного шторма аварийно сел посреди океана у Мальдив, сообщил Telegram-канал SHOT. В результате инцидента никто не пострадал.

Канал отметил, что 28 июня туристы должны были перелететь с одного острова Мальдив на другой. Несмотря на плохую погоду, рейс не стали отменять. Уже в воздухе воздушное судно стало терять высоту.

Экипаж сумел посадить самолет посреди океана. Через час с лишним воздушное судно снова взлетело, но борт внезапно стал заваливаться на левый бок. Самолет снова пришлось посадить на воду, но уже недалеко от берега. После этого его дотащили на сушу с помощью буксира.

Ранее рейс UT785 авиакомпании Utair из Москвы в Ереван вернулся в аэропорт Внуково после около 2,5 часа полета. Авиалайнер вылетел примерно в 21:00, но спустя два часа пилот сообщил о необходимости возврата из-за «ограничений полета». Позже представитель авиакомпании уточнил, что на борту выявились неполадки и для безопасной посадки нужно было выработать топливо.

До этого российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ и ушел на запасной аэродром. Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного стеклоочистителя.

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