Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 02:29

Самолет вернулся во Внуково, не долетев до места назначения

Рейс Utair Москва — Ереван вернулся во Внуково из-за технических неполадок

Пассажиры в здании аэропорта Внуково Пассажиры в здании аэропорта Внуково Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рейс UT785 авиакомпании Utair из Москвы в Ереван вернулся в аэропорт Внуково после около 2,5 часов полета, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Авиалайнер вылетел примерно в 21:00, но спустя два часа пилот сообщил о необходимости возврата из-за «ограничений полета».

Позже представитель авиакомпании уточнил, что на борту выявились неполадки, и для безопасной посадки нужно было выработать топливо. В настоящее время пассажиры ожидают завершения ремонтных работ и повторного вылета.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

До этого российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ и ушел на запасной аэродром. Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного стеклоочистителя.

Внуково
Ереван
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.