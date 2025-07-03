Самолет вернулся во Внуково, не долетев до места назначения

Самолет вернулся во Внуково, не долетев до места назначения Рейс Utair Москва — Ереван вернулся во Внуково из-за технических неполадок

Рейс UT785 авиакомпании Utair из Москвы в Ереван вернулся в аэропорт Внуково после около 2,5 часов полета, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Авиалайнер вылетел примерно в 21:00, но спустя два часа пилот сообщил о необходимости возврата из-за «ограничений полета».

Позже представитель авиакомпании уточнил, что на борту выявились неполадки, и для безопасной посадки нужно было выработать топливо. В настоящее время пассажиры ожидают завершения ремонтных работ и повторного вылета.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

До этого российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ и ушел на запасной аэродром. Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного стеклоочистителя.