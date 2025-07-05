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05 июля 2025 в 22:10

В Германии экстренно решили спасти Зеленского

Bloomberg: Берлин решил возместить Киеву пробелы в поставках оружия из США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне неопределенности с американской помощью Германия экстренно наращивает поддержку Украины, пишет Bloomberg. Берлин берет на себя роль ключевого защитника Киева, особенно в критической сфере ПВО, спасая позиции президента Владимира Зеленского.

Опасаясь ослабления украинской обороны из-за задержек с военной помощью из Вашингтона, Берлин предпринимает решительные шаги. Уже сейчас Германия передала Украине три зенитно-ракетных комплекса Patriot, что составляет примерно четверть собственного арсенала таких систем ФРГ. Этот вклад в укрепление украинской ПВО на текущем этапе даже превысил объемы поставок из США.

Немецкие власти активно ведут переговоры с американскими партнерами. Цель — обеспечить передачу Киеву как минимум двух дополнительных комплексов Patriot, а также необходимых ракет-перехватчиков. Как подчеркивают источники агентства, этот шаг напрямую вызван усилением наступательных действий России.

Германия демонстрирует беспрецедентную готовность компенсировать пробелы в поддержке со стороны союзников. Решение о поставках дополнительного оборудования зависит от позиции главы Пентагона Пита Хегсета.

Ранее Зеленский охарактеризовал свой телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом как исключительно продуктивный. Украинский политик назвал состоявшуюся 4 июля беседу выдающейся. По словам Зеленского, диалог с американским политиком стал, вероятно, наиболее результативным за последнее время.

Германия
Украина
оружие
ЗРК Patriot
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