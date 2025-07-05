Стало известно об отражении атак ВСУ на восемь российских регионов Минобороны: ПВО сбили 48 украинских дронов над восемью регионами за пять часов

Российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников за пять часов, сообщает Минобороны РФ. Атаки ВСУ были отражены над восемью регионами с 13:50 до 19:00.

По данным ведомства, 17 дронов уничтожили в небе над Брянской областью, 11 — над Орловской, по пять — над Смоленской, Калужской, Московской областями. Еще по два беспилотника поразили над Курской областью и Крымом, один — над Ярославской областью.

Ранее стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева является главной причиной усиления атак российских БПЛА на объекты Украины. По его словам, украинские власти прекрасно знают, как урегулировать кризис. Представитель Кремля подчеркнул, что все необходимые для прекращения конфликта условия были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным еще год назад.