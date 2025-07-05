Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Сегодня, 5 июля, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга были отменены и задержаны десятки рейсов. Что об этом известно, какая ситуация сейчас в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и Пулково?

Что известно о задержке рейсов в аэропортах Москвы 5 июля

Пассажиры столичных аэропортов более 10 часов ожидают своего вылета в связи с наложенными ограничениями на работу воздушных гаваней в субботу, 5 июля, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, наибольшие задержки сейчас наблюдаются в аэропорту Шереметьево.

«По словам пассажиров, некоторые из них находятся в аэропорту с полуночи. Причина — перенос рейсов из-за угрозы атаки беспилотников», — отметил источник.

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский около 11:00 по московскому времени возобновили работу, однако из Шереметьево на настоящий момент рейсы не вылетают.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов. Безопасность полетов — приоритет! Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД держат ситуацию на контроле», — объяснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево, согласно информации на сайте воздушной гавани, 5 июля задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Калининград, Самару, Новосибирск, Минеральные воды, Тюмень, Анталью, Сочи и другие города. Во Внуково перенесены вылеты в Петербург, Калининград и Вологду. Изменения в расписании также наблюдаются в Домодедово.

Что известно о задержке рейсов в Пулково 5 июля

Временные ограничения в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге 5 июля привели к массовым задержкам рейсов на прилет и вылет. По данным Telegram-канала SHOT, полеты были приостановлены из-за угрозы атаки БПЛА.

«Задерживается порядка 50 рейсов, больше 20 отменены», — отметили авторы канала.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в Санкт-Петербурге были сняты около 06:00 по московскому времени. Как уточнили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работают в усиленном режиме для скорейшей нормализации расписания.

«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов для вывоза пассажиров отмененных рейсов. Вылеты запланированы начиная с 19:20 05 июля. Пассажиры ранее отмененных рейсов автоматически перерегистрированы.

Turkish Airlines Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным на сайте Пулково, на настоящий момент из Санкт-Петербурга задерживаются рейсы в Сочи, Москву, Чебоксары, Пензу, Казань, Самару, Махачкалу и другие города. За точным расписанием пассажирам рекомендуется следить на онлайн-табло.

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