Почему не работает YouTube 5 июля: замедление, как оживить, риски для детей

Почему не работает YouTube 5 июля: замедление, как оживить, риски для детей

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои и замедление при загрузке YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 5 июля? Как оживить видеохостинг?

Что известно о замедлении YouTube 5 июля

Российские пользователи с августа 2024 года испытывают трудности при просмотре контента на YouTube. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения роликов.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 5 июля, из разных регионов РФ продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 23% сообщений о сбоях как на мобильном, так и домашнем интернете приходятся на Москву, 12% — на Краснодарский край, 6% — на Санкт-Петербург, Новосибирскую, Московскую, Челябинскую и Свердловскую области, 5% — на Ростовскую область, 3% — на Крым, Татарстан, Якутию, Приморский край, Иркутскую, Самарскую и Нижегородскую области, 2% — на Чувашию, Бурятию, Хабаровский край и Тульскую область.

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, сбои в работе YouTube связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из России. При этом у некоторых пользователей видеохостинг все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

Как оживить YouTube

Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и обновить инфраструктуру, чтобы оживить YouTube, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом, как предположил в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, в ближайшее время не стоит ожидать восстановления серверов YouTube.

«Я не думаю, что прямо сейчас зарубежные компании вдруг начнут исполнять наши законы точно так же, как европейские по диджитал-акту <…>. До тех пор пока на той стороне не будет реакции на наши законодательные инициативы, мы, конечно же, не будем открывать ни YouTube, ни Facebook (деятельность запрещена в РФ), ни Instagram (деятельность запрещена в РФ)», — отметил эксперт.

По словам Клименко, для того чтобы зарубежные интернет-площадки продолжили работу в России, должна смениться политика модерации.

В чем опасность YouTube для детей

Алгоритмы, втягивающие детей в бесконечный просмотр, зависимость от лайков, тревожность и проблемы с самооценкой давно стали нормой на YouTube, заявил член комиссии по поддержке IT-индустрии Общественного совета при Минцифры РФ Георгий Волков.

«За счет этих механизмов платформа и зарабатывает свои миллиарды. Чем дольше человек смотрит — тем больше рекламы и выше прибыль. И детская аудитория здесь одна из самых уязвимых и одновременно самых ценных для бизнеса», — отметил он.

Волков призвал родителей не использовать YouTube как электронную няню и напомнил, что на российских платформах контент проходит более строгую модерацию.

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