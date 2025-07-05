Драка Смолова в «Кофемании» в Москве: что за видео, последствия, шантаж

Драка Смолова в «Кофемании» в Москве: что за видео, последствия, шантаж

Российский футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» в центре Москвы. Какие об этом известны подробности, почему не было возбуждено уголовное дело?

Что известно о драке Смолова в «Кофемании»

Федор Смолов в ночь на 28 мая подрался с двумя посетителями заведения «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Причиной конфликта, по данным Telegram-канала Baza, стали оскорбления в адрес спортсмена.

«В ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство со своими друзьями. Ближе к утру они отправились в „Кофеманию“, где у них произошел конфликт с двумя сидящими там людьми. Мужчины громко разговаривали и обсуждали футболиста. В итоге после того, как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, и произошел конфликт с дракой», — говорится в сообщении канала.

После драки Смолову предложили заплатить миллион рублей, чтобы соответствующее видео не попало в Сеть, а когда футболист согласился, с него потребовали уже три миллиона рублей, пишет Baza.

«Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в Сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели заявили ему, что один миллион все же мало, и футболист должен заплатить больше. В результате Федор отказался это делать, после чего видео появилось в Сети», — уточнил источник.

Уточняется, что пострадавшие написали заявление в полицию, однако им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

«Людям, с которыми дрался Смолов, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела за отсутствием состава преступления: никто из них не получил травм или побоев. Сейчас уже им может грозить уголовное дело за вымогательство», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам футболист после конфликта принес извинения другим посетителям кафе.

«После драки в „Кофемании“ Федор Смолов подошел к нескольким посетителям заведения и извинился за конфликт. Судя по камерам наблюдения, Смолов сначала обратился к мужчине с женщиной, сидевшим в паре столиков от драки, а затем подошел и к другим посетителям. Лишь после этого друзья увели Федора из кафе», — сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент со Смоловым произошел в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя инциденты со спортсменами в кафе, предложил им «есть дома».

«Футболисты, хватит завтракать в „Кофемании“… Ешьте дома уже», — написал он в личном блоге.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак предположила, что между футболистами и «Кофеманией» на Никитской присутствует некая «химия».

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